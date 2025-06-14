Pezeşkiyan'dan İsrail'e sert uyarı: Saldırı sürerse daha güçlü karşılık vereceğiz

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan'ın İran'a verdiği destekten dolayı teşekkür eden Pezeşkiyan, İsrail'in ABD ve Batılı ülkelerin desteğiyle tüm uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak, “

Savaşın bile kuralları vardır, ancak Batılı ülkelerin desteğini alan Siyonist rejim bu kuralları hiçe saymıştır