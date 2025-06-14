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Pezeşkiyan'dan İsrail'e sert uyarı: Saldırı sürerse daha güçlü karşılık vereceğiz

Pezeşkiyan'dan İsrail'e sert uyarı: Saldırı sürerse daha güçlü karşılık vereceğiz

20:1614/06/2025, Cumartesi
DHA
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Pakistan Başbakanı Şerif, telefonda görüştüğü Pezeşkiyan'a Pakistan hükümeti ve halkının İran'ın yanında olduğunu ifade etti.
Pakistan Başbakanı Şerif, telefonda görüştüğü Pezeşkiyan'a Pakistan hükümeti ve halkının İran'ın yanında olduğunu ifade etti.

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken Tahran yönetimi Tel Aviv'i sert bir dille uyardı. İsrail'in Batı'nın desteğini aldığını ve savaş kurallarını hiçe saydığını ifade eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Siyonist saldırganlık devam ederse, İran Silahlı Kuvvetleri daha sert ve güçlü bir yanıt verecektir." dedi. Öte yandan Pezeşkiyan, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin devam ettiği bir dönemde saldırıların gerçekleştiğine dikkati çekerek bu durumun Vaşington yönetiminin ‘ikiyüzlülüğünü' ve ‘güvenilmezliğini' ortaya koyduğunu da belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına yönelik “Siyonist saldırganlık devam ederse, İran Silahlı Kuvvetleri daha sert ve güçlü yanıt verecektir” dedi.

"Savaşın bile kuralları vardır İsrail bunları hiçe saydı"

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan'ın İran'a verdiği destekten dolayı teşekkür eden Pezeşkiyan, İsrail'in ABD ve Batılı ülkelerin desteğiyle tüm uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak, “
Savaşın bile kuralları vardır, ancak Batılı ülkelerin desteğini alan Siyonist rejim bu kuralları hiçe saymıştır
” dedi.

"Siyonist saldırı sürerse daha güçlü karşılık vereceğiz"

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin devam ettiği bir dönemde saldırıların gerçekleştiğine dikkat çeken Pezeşkiyan, bu durumun Vaşington yönetiminin ‘ikiyüzlülüğünü' ve ‘güvenilmezliğini' ortaya koyduğunu belirtti. İran'ın, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak çok sayıda noktayı hedef alan füze operasyonlarına değinen Pezeşkiyan, “Siyonist saldırganlık devam ederse, İran Silahlı Kuvvetleri daha sert ve güçlü bir yanıt verecektir” uyarısında bulundu.

Şerif taziyelerini iletti

Pakistan Başbakanı Şerif ise Pakistan hükümeti ve halkının İran'ın yanında olduğunu ifade ederek, İsrail'in saldırganlığını uluslararası hukukun ihlali olarak tanımladı ve İran'da üst düzey yetkililer, bilim insanları ile sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini sundu.




#Mesud Pezeşkiyan
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