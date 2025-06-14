Netanyahu'dan İran'a 'Tahran' tehdidi: Yakında jetlerimiz semalarında uçacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Tahran'a giden yolu açtıklarını' ileri sürüp 'çok yakında' İsrail jetlerinin İran'ın başkenti Tahran'ın semalarında uçacağını söyledi. Natanz Nükleer Tesisi'ni yok ettiklerini öne süren soykırımcı Netanyahu, "Gerekirse daha fazlasını da yapacağız" dedi.
Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yayınladığı görüntülü mesajında, İsraillileri ordunun talimatlarına uymaları konusunda uyardı.
İran'ın İsrail'i ortadan kaldırmak için 2 tehdidi elinde bulundurduğunu iddia eden Netanyahu, bunların nükleer silah ve füzeler olduğuna işaret ederek saldırıya geçmek için "Son dakikadaydık" ifadelerini kullandı.
Tehditlerini sürdürüyor: Gerekirse daha fazlasını yaparız
İran'ın tesislerini ve nükleer bilim insanlarını hedef aldıklarını söyleyen Netanyahu, bunun İran'ı uranyum zenginleştirme konusunda geri götüreceğini iddia etti.
Netanyahu, ikinci tehdit olarak işaret ettiği İran füzelerinin zararının dün gece görüldüğünü belirterek İran'ın füzelerini ve üretim kapasitesini yok etmek için de harekete geçtiklerini kaydetti.
Başbakan Netanyahu, "Onların 20 bin füze üretim kapasitesi oluşturmasına izin veremeyiz, bu yüzden üretim kapasitelerini yok etmek için harekete geçtik ve İsrail ordusu şu anda bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.