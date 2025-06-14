İsrail'den İran ile Katar'ın can damarına saldırı: En büyük doğal gaz sahası vuruldu

İran medyası, İsrail'in İran'ın güneyindeki en büyük doğal gaz sahası olan Güney Pars'ı vurduğunu duyurdu. İran ve Katar arasında bulunan Güney Pars, dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak biliniyor ve her iki ülkenin doğal gaz üretiminin büyük bir bölümünü karşılıyor.
İran medyası, İsrail'in güneydeki Buşehr eyaletinde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasındaki altyapıya saldırı düzenlediğini ve tesisin bazı bölümlerinde yangın çıktığını aktardı. Haberde, İran'ın en büyük doğal gaz tesisi olan Güney Pars doğal gaz sahasındaki yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları saldırının, "drona benzeyen küçük bir hava aracıyla" gerçekleştirildiğini söyledi.
Güney Pars neden önemli?
Güney Pars Doğal Gaz Sahası, İran ve Katar arasında bulunan dünyanın en büyük doğal gaz sahasıdır. İran tarafında "Güney Pars", Katar tarafında ise "Kuzey Dome" olarak adlandırılır. Basra Körfezi’nde yer alan bu saha yaklaşık 9.700 km² büyüklüğündedir; bunun 3.700 km²’si İran’a aittir.
Rezerv olarak yaklaşık 51 trilyon metreküp doğal gaz ve 50 milyar varil kondensat içerdiği tahmin edilmektedir.