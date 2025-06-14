İsrail'den İran ile Katar'ın can damarına saldırı: En büyük doğal gaz sahası vuruldu

İran ekonomisi için büyük öneme sahip olan Güney Pars, İran’ın doğal gaz üretiminin büyük bölümünü karşılar.

İran, sahadaki üretimi artırmak için çeşitli fazlar halinde projeler yürütmektedir. Sahadan elde edilen gaz hem iç tüketimde kullanılır hem de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimiyle ihracat için değerlendirilir. Katar ise Kuzey Dome bölümünden elde ettiği gazla küresel LNG pazarında lider konumdadır.