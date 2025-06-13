Tahran yönetiminden Tel Aviv'e balistik füzeli misilleme: İsrail-İran savaşının kronolojisi

Nükleer müzakerelerin gölgesinde yaşanan gerilim İsrail'in İran'a yönelik fiziki saldırısına dönüştü. İsrail bu sabah saatlerinde İran'a 200 savaş uçağıyla saldırılar düzenledi ve nükleer tesisleri hedef aldı. Saldırılarda İran ordusunun üst düzey isimleri de öldü. Öte yandan saat 21.14 sıralarında İran, karşı saldırı başlattı. İran, fırlattığı onlarca balistik füze ile Tel Aviv'i hedef aldı. Yedi füzenin düştüğü Tel Aviv'de dumanlar yükselirken sirenlerin çaldığı da bildirildi. İşte bölgedeki tansiyonu hat safhaya taşıyan saldırıların kronolojik gelişimi.
İsrail, sabaha karşı İran’a kapsamlı bir saldırı düzenleyerek nükleer tesisleri, askeri hedefleri ve sivil yerleşim yerlerini vurdu.
Bugün akşam saatlerinde ise İran, İsrail'e balistik füze saldırısıyla misillemede bulundu.
İsrail'in İran'a saldırısı
İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'da bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesis ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.
Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Başkent Tahran dahil olmak üzere saldırılar aralıklarla devam ediyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.
İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.