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Tahran yönetiminden Tel Aviv'e balistik füzeli misilleme: İsrail-İran savaşının kronolojisi

Tahran yönetiminden Tel Aviv'e balistik füzeli misilleme: İsrail-İran savaşının kronolojisi

19:3313/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
AA
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İsrail, sabah saatlerinde İran'a saldırı başlattı.
İsrail, sabah saatlerinde İran'a saldırı başlattı.

Nükleer müzakerelerin gölgesinde yaşanan gerilim İsrail'in İran'a yönelik fiziki saldırısına dönüştü. İsrail bu sabah saatlerinde İran'a 200 savaş uçağıyla saldırılar düzenledi ve nükleer tesisleri hedef aldı. Saldırılarda İran ordusunun üst düzey isimleri de öldü. Öte yandan saat 21.14 sıralarında İran, karşı saldırı başlattı. İran, fırlattığı onlarca balistik füze ile Tel Aviv'i hedef aldı. Yedi füzenin düştüğü Tel Aviv'de dumanlar yükselirken sirenlerin çaldığı da bildirildi. İşte bölgedeki tansiyonu hat safhaya taşıyan saldırıların kronolojik gelişimi.

İsrail, sabaha karşı İran’a kapsamlı bir saldırı düzenleyerek nükleer tesisleri, askeri hedefleri ve sivil yerleşim yerlerini vurdu.

Bugün akşam saatlerinde ise İran, İsrail'e balistik füze saldırısıyla misillemede bulundu.

İran ile İsrail arasındaki savaşın ve küresel kamuoyundaki yansımalarının akşam saatlerinden itibaren kronolojik gelişimi ise şöyle:
21.43:
İran: İsrailli üst düzey yetkililerin buluşma yeri vuruldu
21.17:
İsrail, "Ülkemizin tamamı ateş altında." açıklamasında bulundu.
21.14:
İran, fırlattığı 150 tane balistik füze ile Tel Aviv'i vurdu. Tel Aviv'den dumanlar yükselmeye başladı.
İsrail'de saldırı sonrası siren çalan noktalar
20.38:
İran devlet medyası, İsrail'e ait bir savaş uçağı düşürdüklerini duyurdu.
20.33:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak saldırıyı kınadı. Putin, arabuluculuğa hazır olduğunu da söyledi.
20.25:
İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklamada bulunan İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Halkımız emin olsun ki, karşılığımız hafif olmayacak. Siyonistler işledikleri suçtan cezasız kurtulamayacak. Ordumuz güçlü hareket edecek ve Siyonistleri acınası bir hale sokacak." ifadelerini kullandı.
20.08:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediğini belirten Starmer, İran'ın nükleer programından duyduğu endişeyi dile getirdi. Starmer, tüm bölgenin istikrarı için tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması gerektiğini vurguladı.
20.00:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle değerlendiriyor.
19.51:
İsrail'in Tebriz'e yönelik saldırılarında can kaybı 18'e yükseldi.
19.32:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırısının "İran'la anlaşma yapmasına" yardımcı olabileceğini düşündüğünü söyledi.
19.27:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a ilk etapta nisan sonu için saldırı planladıklarını ancak ertelediklerini belirterek İsraillilere "İran karşılık verecek, füzeler gelecek. Coşkuya kapılmayın, talimatları dinleyin." dedi.
19.21:
İsrail'in Tebriz'deki saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
19.08:
İsrail, İran'ın Fordo'daki nükleer tesisini hedef aldı.
19.03:
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İranlı mevkidaşına "askeri gerilimi tırmandırmama" çağrısında bulundu.
19.00:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden vazgeçmesi gerektiğini belirtti.
18.47:
İran'ın dört bir yanında İsrail aleyhinde protestolar düzenlendi.
18.44:
İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.
18.24:
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'daki Natanz tesisinin dışında radyasyon seviyesinde bir değişimin olmadığını bildirdi.
18:02:
İran, ABD'ye tepki olarak İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'da bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesis ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Başkent Tahran dahil olmak üzere saldırılar aralıklarla devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.



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