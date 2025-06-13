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İsrail İran'a saldırdı: İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami öldürüldü

İsrail İran'a saldırdı: İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami öldürüldü

04:1213/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
AA
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İsrail'in Tahran'ın kuzeyinde yer alan Kamraniye semtinde de sivil bir binayı hedef aldığına dair görüntüler ülke medyasında yer aldı.
İsrail'in Tahran'ın kuzeyinde yer alan Kamraniye semtinde de sivil bir binayı hedef aldığına dair görüntüler ülke medyasında yer aldı.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurdu. Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyulduğu bildirildi. İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı. İsrail'in İran'a yönelik saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami hayatını kaybetti. İran Lideri Ali Hamaney, bazı komutan ve bilim adamlarının hayatını kaybettiğini belirterek İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.

İsrail'in tehditlerinin ardından gece saatlerinde saldırı başladı. Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyulurken İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da bazı bölgelere saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırılara ilişkin yayımlanan görüntülerde, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü.


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İsrail İran'a saldırdı: İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami öldürüldü
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13 Haziran, Cuma

Görüntülerde çok katlı binanın saldırı sonrasında ağır hasar aldığı görüldü.


İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.


İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin hedef alındığı bildirildi.


İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz'in yanı sıra Kirmanşah'taki bazı noktaları vurduğunu duyurdu.


İSRAİL'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu. İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı. Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor." ifadesini kullandı.



Ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Ulaştırma Bakanlığının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndaki uçuşlardaki değişiklik durumu hakkında bilgi verileceğini duyurduğunu aktardı.


İsrail genelinde muhtemel bir saldırıya karşı uyarı olarak ülke genelinde alarmlar devreye girdi.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saat 03.00 itibarıyla iç cephe komutanlığı yönergelerinde acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi. Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.




TEBRİZ DE HEDEF ALINDI

İran'ın çeşitli kentlerine saldırı düzenleyen İsrail'in, Tebriz kentini de hedef aldığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İsrail'in Tebriz kentinde 5 noktayı hedef aldığını duyurdu.

Saldırıda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İKİ KRİTİK İSİM ÖLDÜRÜLDÜ

İran devlet televizyonu, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurdu

İsrail'in İran'a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA

İran Lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.


Devlet televizyonuna göre, Ali Hamaney İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilişkin yazılı mesaj yayımladı.


Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile "kötü doğasını" gösterdiğini anlatarak, "Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir." ifadesini kullandı.


İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'i rahat bırakmayacağını aktaran Hamaney, "Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.


Hamaney, mesajında, "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır." ifadesine yer verdi.

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