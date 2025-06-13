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İsrail 'nükleer' savaşı başlattı: Hamaney'den intikam yemini

İsrail 'nükleer' savaşı başlattı: Hamaney'den intikam yemini

07:2413/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Reuters
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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Netanyahu
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Netanyahu

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in İran’a yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından "Siyonist rejim bu saldırısıyla, kendisi için acı ve karanlık bir son hazırladı" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sabah saatlerinde İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından halka hitaben mesaj yayınladı.


Hamaney mesajında İran halkına seslenerek, "Siyonist rejim, sabah erken saatlerde, kirli ve kanlı ellerini aziz vatanımızda yeni bir cinayete bulaştırarak şeytani doğasını sivil yerleşim yerlerini hedef alarak her zamankinden daha açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu rejim, ağır bir cezayı beklemelidir" ifadelerini kullandı.



'SİYONİST REJİM BU SALDIRIYLA SONUNU HAZIRLADI'

Hamaney, "Allah’ın izniyle, İran İslam Cumhuriyeti’nin güçlü silahlı kuvvetleri bu saldırının cevabını mutlaka verecek ve onları rahat bırakmayacaktır. Bu saldırıda bazı komutanlarımız ve bilim insanlarımız şehit oldu. Ancak onların yerini alacak olanlar, görevlerini hiç vakit kaybetmeden sürdürecektir. Siyonist rejim bu saldırısıyla, kendisi için acı ve karanlık bir son hazırlamış oldu ve bu kaçınılmaz son, eninde sonunda onu bulacaktır" açıklamasında bulundu.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail, kısa bir süre önce, İran'ın İsrail'in bekasına yönelik tehdidini geri püskürtmek için hedefli bir askeri operasyon olan 'Yükselen aslan' harekatını başlattı. Bu tehdit ortadan kalkana kadar bu operasyon günlerce devam edecek." ifadelerini kulland
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