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Trump'tan İran açıklaması: İsrail anlaşma şansını mahvetmemek için harekete geçmemeli

Trump'tan İran açıklaması: İsrail anlaşma şansını mahvetmemek için harekete geçmemeli

20:0112/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
IHA
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini belirterek, "İsrail'in İran'a saldırısı yakın zamanda görünmüyor ancak gerçekleşme ihtimali yüksek" dedi. Trump, bir anlaşma şansı olduğunu düşündüğü sürece İsrail'in bunu mahvetmemesi için harekete geçmemesini tercih ettiğini de söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer müzakerelere değinerek olası bir İsrail-İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini belirten Trump, "İsrail'in İran'a saldırısı yakın zamanda görünmüyor ancak gerçekleşme ihtimali yüksek" dedi.

Trump, İran ile bir anlaşmayı tercih ettiğini belirterek, bir anlaşma şansı olduğunu düşündüğü sürece İsrail'in bunu mahvetmemesi için harekete geçmemesini tercih ettiğini belirtti.

"İran'la anlaşmak istiyorum, İran'la anlaşmaya çok yakınız" ifadelerini kullanan Trump, "Orta Doğu'da yakında bir şeyler olabilir" dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

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