Trump'tan İran açıklaması: İsrail anlaşma şansını mahvetmemek için harekete geçmemeli

İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini belirten Trump, "İsrail'in İran'a saldırısı yakın zamanda görünmüyor ancak gerçekleşme ihtimali yüksek" dedi.

Trump, İran ile bir anlaşmayı tercih ettiğini belirterek, bir anlaşma şansı olduğunu düşündüğü sürece İsrail'in bunu mahvetmemesi için harekete geçmemesini tercih ettiğini belirtti.