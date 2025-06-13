İran, Ortadoğu’nun en büyük ordularından birine sahip. Yaklaşık 580 bin aktif ve 200 bin yedek askeri bulunuyor. Ordu ve Devrim Muhafızları ayrı yapılarda, kara, hava ve deniz kuvvetlerine sahip.





Devrim Muhafızları aynı zamanda dış operasyonları yürüten Kudüs Gücü’nü de kontrol ediyor. Bu yapı, Hizbullah, Hamas, İslami Cihad gibi grupları destekliyor. Tüm yapının nihai karar vericisi ise dini lider Ayetullah Ali Hamaney.





İran, “caydırıcılık” stratejisi doğrultusunda uzun menzilli füzelere ve insansız hava araçlarına yatırım yaptı. En dikkat çeken sistemlerden bazıları 2 bin 500 km menzilli Secil, 2 bin km menzilli Kheibar ve bin 400 km menzilli Hacı Kasım füzeleri.





İran mı İsrail mi: Hangi ordu daha güçlü? Dünya / Ortadoğu





İran'ın paramiliter gücü Besic





İRAN'IN ASKER SAYISI İSRAİL'DEN ÇOK YUKARIDA

İran'ın nüfusu 90 milyon civarındayken, İsrail için bu sayı 10 milyonla sınırlı. Tahminlere göre, İsrail'in ordusunda 170 bin aktif, 465 bin yedek askeri personel bulunuyor. İran'ın komutasında ise 600 bin aktif, 350 bin yedek personelin yanı sıra 220 bin paramiliter güç var.





Diğer yandan yine Global Firepower Index'e göre, İran tanklar, zırhlı araçlar ve ağır silahlar konusunda da sayısal üstünlüğe sahip.





YAPTIRIMLAR İRAN'IN ASKERİ DONANIMINI VURDU

Ancak Londra merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nün (IISS) 2023 tarihli raporu, bu veriye temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguluyor.





Rapora göre, çok uzun süre boyunca uluslararası yaptırımların hedefi olan İran, gelişmiş yüksek teknolojiye sahip askeri donanımdan mahrum kalmış durumda. Rapora göre, "İran'ın geleneksel silahlı kuvvetleri bölge standartları bağlamında büyük olmakla birlikte, hızla modası geçmekte olan donanım envanteriyle boğuşuyor".





F-35'ler İsrail'in hava gücünün en önemli unsurlarından biri





İRAN'IN UÇAKLARI ESKİ TEKNOLOJİ

Diğer yandan, İsrail'in avantajının açık olduğu unsurlardan biri de dünyanın en gelişmiş hava kuvvetlerinden birine sahip olması.





İran Hava Kuvvetleri bünyesinde 37 bin personel hizmet veriyor ancak saldırı uçaklarının sayısı daha sınırlı. Bu uçakların da önemli bir kısmını Rus jetleri ile 1979 tarihli İran Devrimi'nden önce satın alınmış ABD uçakları oluşturuyor.





TARAFLARIN ASKERİ GÜCÜ

İran, 90 milyonluk nüfusu ve yaklaşık 600 bin aktif askeriyle, 10 milyonluk nüfusa ve 170 bin askere sahip İsrail’den çok daha geniş bir insan kaynağına sahip.





"İsrail'in 2023'ten bu yana askeri harcamaları yüzde 65 artarak yaklaşık 47 milyar dolara ulaştı. İsrail’in savunma harcamaları, gayrisafi yurt içi hasılasına oranla da İran’ın iki katına çıkıyor.





İran mı İsrail mi: Hangi ordu daha güçlü? Dünya / Ortadoğu





HAVA SAVUNMASI

İsrail’in 240 savaş uçağıyla hava üstünlüğü sağladığı değerlendiriliyor. F-15, F-35 gibi modern ve uzun menzilli jetlere sahip olan İsrail, yüksek hassasiyetli hava operasyonları gerçekleştirme kapasitesine sahip.





İran’ın elinde ise çoğu eski model olmak üzere yaklaşık 188 savaş uçağı bulunuyor. Uzmanlar, bu uçakların büyük kısmının teknik sorunlar ve yedek parça eksikliği nedeniyle operasyonel kapasitesinin sınırlı olduğunu belirtiyor.

FÜZE VE DRONE GÜCÜ

İran, Ortadoğu’nun en geniş füze ve SİHA envanterlerinden birine sahip. ABD’li komutan Kenneth McKenzie’ye göre İran’ın envanterinde 3 binden fazla balistik füze var. İran ayrıca kısa ve uzun menzilli füzelerin yanı sıra gelişmiş insansız hava araçları da üretiyor.





İsrail’in füze savunma sistemleri ise dünyaca biliniyor. “Demir Kubbe” ve “David’s Sling (Ok)” gibi sistemler, 13 Nisan’daki İran saldırısında 300’den fazla füze ve SİHA’nın çoğunu etkisiz hale getirdi. Uzmanlar, bu sistemlerin İsrail’in en güçlü savunma hatlarından biri olduğunu vurguluyor.

DENİZ KUVVETLERİ

İran donanmasında 107 savaş gemisi bulunmasına rağmen bu filonun büyük kısmı yaşlı ve modern savaşta yetersiz görülüyor. İsrail’in donanması ise yaklaşık 60 gemiden oluşuyor.





Siber alanda ise İsrail daha gelişmiş bir altyapıya sahip. Ancak son dönemde İran kaynaklı siber saldırıların ciddi oranda arttığı belirtiliyor.





NÜKLEER GÜÇ

İsrail’in nükleer silahlara sahip olduğu tahmin edilse de Tel Aviv yönetimi bu konuda resmi bir açıklama yapmıyor. İran ise nükleer programının sivil amaçlı olduğunu savunuyor ve nükleer silah geliştirdiği yönündeki iddiaları reddediyor.



