İsrail ABD'yi paravan olarak kullanıyor: Yardım değil ‘ölüm tuzağı’

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 52 Filistinli hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi yaralandı. Hastane kaynakları, ölenlerin 32'sinin yardım bekleyen siviller olduğunu belirtirken, saldırıların çoğunun İsrail'in Gazze Şeridi'nde "ölüm tuzağı" olarak kullanılan İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinin çevresinde gerçekleştiğini ifade etti. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi, İsrail askerlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında sözde yardım dağıtım bölgesinin yakınında bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 5 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.