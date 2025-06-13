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İsrail ABD'yi paravan olarak kullanıyor: Yardım değil ‘ölüm tuzağı’

İsrail ABD'yi paravan olarak kullanıyor: Yardım değil ‘ölüm tuzağı’

04:0013/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda yer alan El-Avde Hastanesi, "Netzarim Koridoru" yakınında yardım bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 200 kişinin yaralandığını bildirdi.
Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda yer alan El-Avde Hastanesi, "Netzarim Koridoru" yakınında yardım bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 200 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu dün Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 52 Filistinliyi katletti. Öldürülenlerin 32’si yardım bekleyen sivillerdi. Saldırıların çoğu da İsrail’in Gazze’de “ölüm tuzağı” olarak kullandığı İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinin çevresinde gerçekleşti.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 52 Filistinli hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi yaralandı. Hastane kaynakları, ölenlerin 32'sinin yardım bekleyen siviller olduğunu belirtirken, saldırıların çoğunun İsrail'in Gazze Şeridi'nde "ölüm tuzağı" olarak kullanılan İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinin çevresinde gerçekleştiğini ifade etti. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi, İsrail askerlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında sözde yardım dağıtım bölgesinin yakınında bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 5 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.


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