İran Genelkurmay Başkanlığı: 'Terör rejimine verecek cevabın sınırı kalmadı'

Saldırılarda, Bakıri ile birlikte Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Tümgeneral Gulam Ali Reşid, bilim insanları, aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu sivillerin hayatını kaybettiği belirtildi.

"Kudüs'ü işgal eden terör rejimi artık tüm kırmızı çizgileri aşmışken, bu suça verilecek cevabın sınırı kalmamıştır"

"Kudüs'ü işgal eden terör rejimi artık tüm kırmızı çizgileri aşmışken, bu suça verilecek cevabın sınırı kalmamıştır"

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivil vatandaşın da yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.