Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Türkiye'den İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya tepki: Uluslararası toplum acilen harekete geçmeli

Türkiye'den İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya tepki: Uluslararası toplum acilen harekete geçmeli

10:2113/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısının en güçlü şekilde kınandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail, daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeli. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz"
ifadesi kullanılan açıklamada, saldırının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği ve bunun, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyon olduğu belirtildi.

"Uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz"

Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesinin (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediği ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orta Doğu'da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."


#Dışişleri Bakanlığı
#İsrail
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADLİ TATİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ: 2025 Adli tatil hangi tarihler arasında, hangi davalar yargılamaya devam edecek?