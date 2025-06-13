Türkiye'den İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya tepki: Uluslararası toplum acilen harekete geçmeli

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısının en güçlü şekilde kınandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail, daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeli. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
"Uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz"
Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesinin (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediği ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerektiğinin altı çizildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: