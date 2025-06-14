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İsrail'den Doğu Azerbaycan eyaletine saldırılar: 30 asker ve bir Kızılay mensubu hayatını kaybetti

İsrail'den Doğu Azerbaycan eyaletine saldırılar: 30 asker ve bir Kızılay mensubu hayatını kaybetti

18:1714/06/2025, Cumartesi
AA
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İsrail'in Doğu Azerbaycan'a cuma sabahından bu yana sürdürdüğü saldırılarda ayrıca 55 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail'in Doğu Azerbaycan'a cuma sabahından bu yana sürdürdüğü saldırılarda ayrıca 55 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, ülkenin Doğu Azerbaycan eyaletinde 19 noktayı vurdu. Saldırılarda 30 asker ile bir Kızılay görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Terör devleti İsrail'in İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine saldırılarında 30 asker ve 1 Kızılay çalışanı toplamda 31 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Doğu Azerbaycan Valisi Behram Sermest, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in eyalet genelinde bugün 19 noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı.

Sermest, "Siyonist rejimin cuma sabahından bu yana bu eyalete yönelik saldırıları sonucunda İslam vatanını savunurken 30 asker ve bir Kızılay mensubu şehit düştü, 55 kişi yaralandı." dedi.

Vali Sermest, saldırıların eyalete bağlı Tebriz kentinde 12 noktaya gerçekleştirildiğini belirterek, Bostanabad, Şebister, Azerşehr, Merage ve Türkmençay ilçelerinin de saldırıların hedefi olduğunu aktardı.



#İran
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