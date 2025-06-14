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Bir görüşme de Pakistan'la: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahbaz Şerif ile görüştü

Bir görüşme de Pakistan'la: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahbaz Şerif ile görüştü

19:3314/06/2025, samedi
G: 14/06/2025, samedi
AA
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Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanı Erdoğan
Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların akabinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, bu saldırıların bölge güvenliğine ciddi zarar verdiğini, İsrail’in küresel boyutta istikrar ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, bu saldırıların bölge güvenliğine ciddi zarar verdiğini, İsrail’in küresel boyutta istikrar ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, İsrail tarafından düzenlenen saldırıların İran’ın nükleer programına ilişkin uzlaşma arayışını da baltaladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin’deki işgal ve soykırıma sessiz kalınmasının İsrail’i bu noktaya getirdiğini, İsrail’in Gazze’deki soykırımı bu saldırılar yoluyla gölgelemesine izin verilmemesinin önemli olduğunu belirtti."

Ayrıntılar geliyor...



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