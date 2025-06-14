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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı arasında kritik telefon: İsrail küresel güvenlik sorunu doğuruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı arasında kritik telefon: İsrail küresel güvenlik sorunu doğuruyor

18:3514/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Erdoğan ile Abdullah'ın görüşmesinde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ana gündem maddesi oldu.
Erdoğan ile Abdullah'ın görüşmesinde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ana gündem maddesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgenin güvenliğine ciddi zarar verebilecek bir provokasyon olduğunu, İsrail’in ve Netanyahu yönetiminin saldırgan ve hukuk tanımaz tutumunun küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu doğurduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"İsrail küresel güvenlik sorunu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgenin güvenliğine ciddi zarar verebilecek bir provokasyon olduğunu, İsrail’in ve Netanyahu yönetiminin saldırgan ve hukuk tanımaz tutumunun küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu doğurduğunu ifade etti.

"İsrail çözüm çabalarını baltalıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun Filistin’deki işgal ve soykırıma sessiz kalmasının İsrail saldırganlığını bu boyuta taşıdığını, saldırılarla İsrail’in İran’ın nükleer programına ilişkin meselede çözüm çabalarını baltaladığını, İsrail saldırıları neticesinde oluşabilecek nükleer sızıntının sivilleri, bölgesel ve küresel sağlığı tehdit ettiğini ve İsrail’in bu hususu hiçe saydığını belirtti.

"İhtilafın tek çözüm yolu müzakereler"

Bölgemizin yeni bir krize tahammülünün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer müzakerelerinin devam etmesinin ihtilafın çözümünün tek yolu olduğunu, bu saldırıların Filistin davasını unutturmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.



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