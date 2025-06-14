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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüştü: Netanyahu'nun hukuk tanımazlığı güvenlik sorunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüştü: Netanyahu'nun hukuk tanımazlığı güvenlik sorunu

19:1114/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör devleti İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Erdoğan, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımazlığının küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu olduğunu ifade etti. Saldırıların Gazze’deki soykırımı gölgelemesine asla izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"Netanyahu güvenlik sorunu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgenin güvenliğine ciddi zarar verdiğini, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımazlığının küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu olduğunu ifade etti.

Bölgenin yeni bir krize kesinlikle tahammül edemeyeceğini belirten Erdoğan görüşmede, İran'ın nükleer programına ilişkin uzlaşma arayışının İsrail tarafından baltalanmaya çalışıldığını, bunu önlemek için müzakerelerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

"Saldırılar Filistin soykırımını gölgelememeli"

Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarla Gazze'deki soykırımı gölgelemesine asla izin verilmemesi gerektiğini de söyledi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Mısır
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