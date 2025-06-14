Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı

Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı

20:1814/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beştepe'deki toplantıda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirleri de görüşüldü.
Beştepe'deki toplantıda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirleri de görüşüldü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İran ile İsrail arasındaki çatışmalar ele alındı ve Türkiye’nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.

Güvenlik toplantısında İsrail’in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye’nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Külliye
#Güvenlik Toplantısı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav takvimi açıklandı mı? KPSS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ