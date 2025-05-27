Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Barış için devrede: Rusya’da Ukrayna diplomasisi

Barış için devrede: Rusya’da Ukrayna diplomasisi

04:0027/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.
Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. 1 saatlik görüşmede Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmak için atılacak adımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daveti üzerine Rusya’ya gitti. Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimlerin yanı sıra 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler ele alındı. Görüşmede, ekonomi ve enerji alanındaki ikili konular hakkında da fikir alışverişi yapıldı. Fidan, ayrıca Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy’yi başkent Moskova’da kabul etti.

Türkiye’ye minnettarız

  • Rusya, Türkiye’ye İstanbul’daki müzakereler için sağladığı koşullardan dolayı minnettar olduklarını belirtti. Türkiye’nin Ukrayna krizindeki arabuluculuk rolünü değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen müzakereleri hatırlatarak, “Türkiye’ye İstanbul’daki müzakereler için sağladığı ideal koşullardan dolayı minnettarız” ifadesini kullandı. İstanbul’daki müzakerelerde sağlanan anlaşmaları uygulamaya devam edeceklerini dile getiren Peskov, barış anlaşmasına ilişkin memorandum üzerindeki çalışmaların sürdüğünü fakat taslağın henüz Ukrayna’ya iletilmediğini kaydetti.


#Diplomasi
#Hakan Fidan
#Rusya
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'de en çok bulunan otomobiller belli oldu: İşte en çok tercih edilen 10 otomobil