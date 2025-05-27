Barış için devrede: Rusya’da Ukrayna diplomasisi

Rusya, Türkiye’ye İstanbul’daki müzakereler için sağladığı koşullardan dolayı minnettar olduklarını belirtti. Türkiye’nin Ukrayna krizindeki arabuluculuk rolünü değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen müzakereleri hatırlatarak, “Türkiye’ye İstanbul’daki müzakereler için sağladığı ideal koşullardan dolayı minnettarız” ifadesini kullandı. İstanbul’daki müzakerelerde sağlanan anlaşmaları uygulamaya devam edeceklerini dile getiren Peskov, barış anlaşmasına ilişkin memorandum üzerindeki çalışmaların sürdüğünü fakat taslağın henüz Ukrayna’ya iletilmediğini kaydetti.