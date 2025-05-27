Barış için devrede: Rusya’da Ukrayna diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. 1 saatlik görüşmede Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmak için atılacak adımlar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daveti üzerine Rusya’ya gitti. Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimlerin yanı sıra 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler ele alındı. Görüşmede, ekonomi ve enerji alanındaki ikili konular hakkında da fikir alışverişi yapıldı. Fidan, ayrıca Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy’yi başkent Moskova’da kabul etti.
Türkiye’ye minnettarız
- Rusya, Türkiye’ye İstanbul’daki müzakereler için sağladığı koşullardan dolayı minnettar olduklarını belirtti. Türkiye’nin Ukrayna krizindeki arabuluculuk rolünü değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen müzakereleri hatırlatarak, “Türkiye’ye İstanbul’daki müzakereler için sağladığı ideal koşullardan dolayı minnettarız” ifadesini kullandı. İstanbul’daki müzakerelerde sağlanan anlaşmaları uygulamaya devam edeceklerini dile getiren Peskov, barış anlaşmasına ilişkin memorandum üzerindeki çalışmaların sürdüğünü fakat taslağın henüz Ukrayna’ya iletilmediğini kaydetti.