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Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek

Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek

11:5326/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kritik görüşme bugün! Bakan Fidan, Putin ile bir araya gelecek!
Kritik görüşme bugün! Bakan Fidan, Putin ile bir araya gelecek!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Bakan Fidan yarın da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek


Bakan Fidan daha sonra Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile görüşecek.


Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Rus-Türk İş insanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı yapacak.


Bakan Fidan, yarın da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek.



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