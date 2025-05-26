Aliyev'den İslamofobi'ye karşı mücadele çağrısı: Saldırılar kabul edilemez

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son yıllarda dünya genelinde hızla yayılan Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) sistematik boyut kazanarak küresel ölçekte ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, Müslüman ülkelere bu tehdide karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.
Bakü'de Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu 3. İslamofobi ile Mücadele Konferansı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in konferansa gönderdiği mesaj, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev tarafından okundu.
"İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırılar kabul edilemez"
Aliyev, İslamofobi'nin bazı ülkelerde teşvik edildiğini, radikal akımlar ve aşırı sağ partilerin bu algıyı beslediğini, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gibi kurumların da çifte standartlı yaklaşımlarla İslam karşıtı eğilimlere zemin hazırladığını ifade etti.
Medyanın da bu süreçte olumsuz rol oynadığına dikkati çeken Aliyev, bazı medya kuruluşlarının terörizm ve aşırıcılık gibi kavramları kasıtlı olarak İslam'la ilişkilendirip ön yargılı algı oluşturduğunu ve İslam'a yönelik tehdit söylemini beslediğini kaydetti.
Azerbaycan'ın da İslamofobi'den etkilenen ülkelerden olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'ın 30 yıllık işgali süresince Hocalı'da soykırım ve etnik temizlik yaşandığını, bir milyondan fazla kişinin mülteci konumuna düştüğünü bildirdi.
İşgal döneminde yaklaşık bir milyon mayının döşendiğine, şehirlerin ve kültürel mirasın yok edildiğine dikkati çeken Aliyev, Batı'daki bazı çevrelerin dini ön yargılarla hareket ederek Ermenistan'ın işgaline göz yumduğunu ve sorunu dini temelli çatışma gibi yansıtmaya çalıştıklarını kaydetti.
"İslam, milyarlarca insan için manevi bir dayanak ve rehber olmaya devam eden bir dindir"
Aliyev, işgal döneminde Azerbaycan'a ait İslami mirasın da hedef alındığını belirterek, evrensel öneme sahip cami, türbe, mezarlık gibi yapıların yıkıldığını, bazı kültürel miras unsurlarının yağmalandığını ve kimliğinin tahrif edildiğini, işgalden kurtarılan bölgelerde cami ve dini yapıların yeniden inşası ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Mesajında İslam'ın barış, dayanışma ve merhamet dini olduğunu vurgulayan Aliyev, "İslam'a karşı yürütülen karalama kampanyalarına rağmen İslam, yüksek ahlaki değerleri, adaleti ve iyiliği temsil eden, milyarlarca insan için manevi bir dayanak ve rehber olmaya devam eden bir dindir." ifadesini kullandı.