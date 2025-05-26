Aliyev'den İslamofobi'ye karşı mücadele çağrısı: Saldırılar kabul edilemez

"Ne yazık ki İslamofobi, son dönemde küresel düzlemde daha belirgin ve sistematik bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Şu anda bu olumsuz eğilim yalnızca belli bir ülkede değil dünyanın birçok yerinde gözlemlenmektedir. İslam'a karşı düşmanlık, Müslümanlara karşı nefret ve hoşgörüsüzlük giderek daha da yaygınlaşmakta ve keskinleşmektedir."