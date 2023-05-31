İlham Aliyev: TANAP ve TAP genişletilmeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Etkinlikte konuşan İlham Aliyev, Azerbaycan'ın 1990'lı yıllardan itibaren uyguladığı petrol ve doğal gaz politikalarına değinerek, "Başarılı sürdürülebilir kalkınma hamlemiz ve enerji politikalarımız sayesinde siyasi bağımsızlık elde ettik." ifadelerini kullandı.
Avrupa'da Azerbaycan gazına talebin arttığını, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Sırbistan gibi ülkelerin de Azerbaycan'dan gaz aldıklarını ve alacaklarını dile getiren Aliyev, "Görülecek çok iş var. TANAP ve TAP genişletilmelidir. Avrupa'da ara bağlantıların (Interconnector) sayısı artırılmalı, tüm bu işler koordineli şekilde yürütülmelidir. Çünkü biz üreteceğimiz gazı nereye satacağımızı bilmeliyiz." diye konuştu.
Etkinlikte, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Bakü Enerji Haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev'e gönderdikleri mesajlar da okundu.
Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) standını da ziyaret ederek, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'dan bilgi aldı.
TPAO'nun da sponsorları arasında bulunduğu Bakü Enerji Haftası kapsamındaki fuarlara 37 ülkeden 326 şirket katılıyor.
28. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı ile 11. Uluslararası Hazar Enerji ve Yenilenebilir Enerji Fuarı, 2 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.