İlham Aliyev: TANAP ve TAP genişletilmeli

"Petrol boruları inşa ettik, gaz altyapısını inşa ettik. Tarihi başarı elde ettik. Enerji güvenliği sadece güzergahların çeşitlendirilmesi değil, kaynakların da çeşitlendirilmesidir. Enerji güvenliğini güçlendirmek için ortaklarımızla bir ekip halinde çalışıyoruz. Avrupa Birliği liderlerinin Azerbaycan'ı 'güvenilir ortak' ve 'Pan Avrupa gaz tedarikçisi' şeklinde nitelendirmesinden gurur duyuyoruz. 2027'ye kadar Avrupa pazarına gaz ihracatını 2 kat artırmayı planlıyoruz. Bu tamamen gerçekçidir. Avrupa'ya 2022'de 8 milyar metreküp, 2023'te 12 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettik. Kaynaklarımız göz önünde bulundurulduğunda bu rakam 2027'de en az 20 milyar metreküpe ulaşacak."