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Dünya

İlham Aliyev: Hevesleri kursaklarında kalacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa'dan Asya'ya nakliyat için oluşturulan Orta Koridor'un Azerbaycan topraklarından geçmesinin Haydar Aliyev döneminde belirlendiğini hatırlatarak, ''Azerbaycan'ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak'' ifadelerini kullandı.

09:36 . 24/05/2023 Çarşamba
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı açıklamasında Karabağ'da devam eden çalışmalardaki duruma ilişkin de bilgi verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı açıklamasında Karabağ'da devam eden çalışmalardaki duruma ilişkin de bilgi verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in 100'üncü doğum günü olan 10 Mayıs dolayısıyla halka seslendi.


İşgalden kurtarılan Şuşa'da konuşan Aliyev'in gündeminde, Avrupa'dan Asya'ya bir hat oluşturan Orta Koridor vardı.


''Hatırlatmak isterim, Haydar Aliyev'in teşebbüsü ile Avrupa Kafkas Asya uluslararası nakliyat koridoruna dair çok büyük konferans geçirilmişti. Azerbaycan'da, o yıllarda bugün orta koridor dediğimiz projenin temeli atıldı. Maalesef bugün de bazıları Azerbaycan'ın bu stratejik projenin dışında kalmasını istiyorlar ama onların arzuları onların gözlerinde kalacak.''


Elde edilen başarılarda milli ve manevi değerlere bağlılık olduğunu hatırlatan Aliyev, yeni nesillerin de bu yönde yetiştirildiğini vurguladı.



#İlham Aliyev
#Orta Koridor
#Haydar Aliyev
1 saat önce
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