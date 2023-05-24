İlham Aliyev: Hevesleri kursaklarında kalacak

''Hatırlatmak isterim, Haydar Aliyev'in teşebbüsü ile Avrupa Kafkas Asya uluslararası nakliyat koridoruna dair çok büyük konferans geçirilmişti. Azerbaycan'da, o yıllarda bugün orta koridor dediğimiz projenin temeli atıldı. Maalesef bugün de bazıları Azerbaycan'ın bu stratejik projenin dışında kalmasını istiyorlar ama onların arzuları onların gözlerinde kalacak.''