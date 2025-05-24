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Derede boğulan 24 yaşındaki Astsubay Hakan Fidan son yolcuğuna uğurlandı

Derede boğulan 24 yaşındaki Astsubay Hakan Fidan son yolcuğuna uğurlandı

15:4724/05/2025, Cumartesi
IHA
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Astsubay Hakan Fidan, baba evinde helalliğin alınmasının ardından cenaze namazı sonrası aile kabristanına defnedildi.
Astsubay Hakan Fidan, baba evinde helalliğin alınmasının ardından cenaze namazı sonrası aile kabristanına defnedildi.

Samsun'un Terme ilçesinde serinlemek için girdiği derede boğulan Astsubay Hakan Fidan(24), son yolcuğuna uğurlandı.

Arkadaşlarıyla birlikte dinlenmek için ırmak kenarına giden Jandarma Astsubay Çavuş Hakan Fidan (24), bir süre sonra ırmağa girdi. Irmağın derinliğinde dengesini kaybeden Fidan, suda çırpınmaya başladı. Bu sırada ırmak içinde genç astsubayı kurtarmaya çalışan arkadaşları ise 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı dalgıç ekipler, suyun yaklaşık 6 metre derinliğinde genç astsubaya ulaştı. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde astsubayın hayatı kaybettiği belirlendi. Astsubayın cenazesi, Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.


Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tim komutanı olarak görev yaptığı ve yıllık izin için Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan Astsubay Hakan Fidan, baba evinde helalliğin alınmasının ardından Fatih Mahallesi Meydan Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahallede bulunan aile kabristanına defnedildi.


Cenazeye, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye İlçe Kaymakamı Ayhan Işık, Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ünye İlçe Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muharrem Aytekin ve vatandaşlar katılırken, aileye ise taziyelerini iletti.


Bir yıllık astsubay Hakan Fidan'ın bekar ve 4 kardeşten 3'üncüsü olduğu öğrenildi.



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