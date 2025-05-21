Denizde boğulma tehlikesi geçiren liselilerden Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtarılamadı: Memleketinden son yolculuğuna uğurlandı

Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Zuver Kaya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri 12. sınıf öğrencileri Orhan Kadirhan Bilkay (17), Yiğitcan Kıran (17) ve A.Ö. denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren 3 öğrenci ekipler tarafından sudan çıkartılarak ambulans ile kurtarılarak çeşitli kaldırıldı. Dün hayatını kaybeden Orhan Kadirhan Bilkay'ın cenazesi bugün yakınları tarafından Ordu Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Bilkay'ın cenazesi, burada helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki camide öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.