Yazılı Kanyon'da suda kaybolan 19 yaşındaki üniversiteli gencin cansız bedenine ulaşıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya (19), arkadaşlarıyla birlikte kanyona geldi. Suya girmek üzereyken kayalık alanda dengesini kaybederek suya düşen genç, akıntıya kapılarak bir anda gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, AFAD ekipleri ile Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanyonda hem su yüzeyinde hem de su altında arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından Muhammet Enes Sarıkaya'nın cansız bedeni kayalıkların 3 metre altında, suyun girdap yaptığı bölgede dalgıçlar tarafından bulundu. Sudan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.