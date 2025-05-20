Esenyurt'ta husumetli olduğu kuzeni tarafından kurşunlandı

Olay, gece saatlerinde 01.00 sıralarında Çınar Mahallesi Sivas Kongresi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir kuzen olan Nevzat A. ile Habip S. arasında husumet vardı. Habip S. gece saatlerinde kuzeni Nevzat A.'nin börekçi dükkanına kurşun yağdırdı ardından da olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak konuyla ilgili inceleme başlattı.