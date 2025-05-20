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Esenyurt'ta husumetli olduğu kuzeni tarafından kurşunlandı

Esenyurt'ta husumetli olduğu kuzeni tarafından kurşunlandı

09:5920/05/2025, Salı
DHA
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Esenyurt'ta şüpheli Habip S.(25) husumetli olduğu kuzeni Nevzat A.'nın (35) iş yerine kurşun yağdırdı. 7 suçtan poliste daha önceden kaydı olduğu belirlenen saldırgan gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saatlerinde 01.00 sıralarında Çınar Mahallesi Sivas Kongresi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir kuzen olan Nevzat A. ile Habip S. arasında husumet vardı. Habip S. gece saatlerinde kuzeni Nevzat A.'nin börekçi dükkanına kurşun yağdırdı ardından da olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından iş yerine 4 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri saldırgan Habip S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu belirlenen Habip S. saldırıda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alındı.



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