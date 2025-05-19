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Bağcılar'da iş yerine silahlı saldırı: Yaralılar var

Bağcılar'da iş yerine silahlı saldırı: Yaralılar var

22:1319/05/2025, Pazartesi
DHA
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Polis ekipleri, silahlı saldırıya uğrayan dükkanda olay yeri inceleme çalışması yaptı.
Polis ekipleri, silahlı saldırıya uğrayan dükkanda olay yeri inceleme çalışması yaptı.

İstanbul Bağcılar'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir iş yerinin kapısına gelen şüpheli, yanında bulunan silahla içeriye doğru ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlattı.


Olay saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir iş yerinin kapısına gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, iş yerinin içine doğru ateş ettikten sonra kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde dükkandaki 4 müşteri ve 1 çalışan olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirlendi. Dükkanda olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



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