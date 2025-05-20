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Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahlı saldırı: 1 yaralı

Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahlı saldırı: 1 yaralı

09:2820/05/2025, Salı
IHA
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Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahlı saldırı.
Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahlı saldırı.

Kadıköy'de Galatasaray taraftar grubunun bulunduğu alanda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 17.12 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Dalyan Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 8-10 kişilik Galatasaray taraftar grubu, yanlarında takım flamasıyla alkol aldıkları sırada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından "Burada bu şekilde yapamazsınız" denilerek uyarıldı. Şahısla grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede arbedeye dönüşen olayda şüpheli şahıs, yanında bulunan silahla önce havaya 6-7 el ateş etti, ardından S.O. (46) isimli kişiyi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı S.O. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, şüpheli şahsın M.A. (24) olduğu belirlendi. Şüphelinin olay sonrası kaçtığı araç Üsküdar'da yapılan dar alan uygulaması sırasında bulundu. Araçta yapılan aramalarda olayda kullanılan silah ele geçirilerek muhafaza altına alındı.



Araçla bağlantılı olarak polis ekipleri tarafından toplam 8 farklı adrese düzenlenen operasyonların ardından M.A. gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında "Kasten Yaralama" ve "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma" suçlarından başlatılan tahkikat işlemleri sürerken, bugün adliyeye sevk edilecek.



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