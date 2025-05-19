Ukrayna: Karadeniz'de doğal gaz üretim platformlarındaki Rus radar sistemi ve depoları imha edildi

"SBU, (insansız) deniz araçları ve İHA'ları kullanarak Karadeniz'de gaz üretim platformlarındaki düşman radarını ve depolarını imha etti. Saldırının amacı Karadeniz'de Rus ordusuna ait askeri hedeflerin imha edilmesidir. Hedefimizde Ukrayna'nın doğal gaz üretim platformlarında bulunan Rus radar ekipmanları vardı. Saldırıda, düşmanın hava ve su üstü durumunu gözetlemek için kullandığı 'Neva' radar istasyonu, depolama tesisleri ve kuledeki bir konut bloğu imha edildi."