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Uyuşturucu koltuğun altından çıktı: Kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu koltuğun altından çıktı: Kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

10:1420/05/2025, Salı
IHA
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İki, şüpheli narkotik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
İki, şüpheli narkotik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Adana'da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta, koltuk altına gizlenmiş 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Osmangazi Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Araçta yapılan kontrollerde, koltuk altına gizlenmiş vaziyette 2 paket halinde toplam 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler İ. B. (20) ve Y. A. (25), kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheliler, uyuşturucuyu satmak amacıyla bulundurmadıklarını, kullanıcı olduklarını iddia etti. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



#adana
#uyuşturucu
#narkotik
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