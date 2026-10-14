Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini öğrendikten sonra yeni tarlalar oluşturduklarını belirten Yılmaz, “Bu yıl destek alarak üretim alanımızı genişlettik, yeni tarlalar oluşturduk. Daha önce 3 dönümlük arazimizi, 7 dönümlük araziye çıkardık. Babamız da bu işe katıldı, biz de üretime devam ediyoruz. Gerçekten sadece köylülerin değil, dışarıdaki gençlerin veyahut da şehirden göç eden insanlara da bence cazip bir destek. İnsanların üretime yönelmesi açısından çok güzel bir destek” diye konuştu. (DHA)



