Samsun'da uyuşturucu baskını: 273 bin 300 hap bulundu

Tarihi proje gün sayıyor: Beş saatlik yol 2,5 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’ndaki çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çorum’un ilk kez demir yolu ağına bağlanacağını ifade eden Uraloğlu, Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate, Ankara-Çorum arasının ise 1 saat 20 dakikaya ineceğini duyurdu.