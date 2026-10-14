Samsun'da uyuşturucu baskını: 273 bin 300 hap bulundu
14:10, 14/10/2026, Çarşamba
AA
Zehir tacirlerine darbe
Samsun'da düzenlenen operasyonda 273 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Canik ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada 273 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.K. (23), U.G. (24) ve Y.G. (20) emniyete götürüldü.
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