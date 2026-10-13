21:43, 13/10/2026, Salı
Aydın ve İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli hakkında işlem
Aydın ve İzmir’de uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında toplam 15 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Aydın’da daha önce gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda ele geçirilen 3 kilo 485 gram metamfetamin ve 160 gram bonzaiye ilişkin yakalanan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren narkotik ekipleri, Efeler ve Kuşadası ilçeleri ile İzmir’de belirlenen adreslere baskın yaptı. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatıldı.
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