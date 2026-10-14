Çaya tatlıya suya bile pul biber katıyor: Görenler gözlerine inanamıyor

"Ben de babam gibi büyüyünce acı yiyeceğim"

Babası gibi acı yemek istediğini ifade eden 9 yaşındaki Rüzgar Özsercan ise, "Babam her şeyi acı biberle yiyor. Gördüğümde ben bile şaşırıyorum. Ben de denemek istediğimde tadıyorum ama çok acı geliyor. Büyüyünce inşallah ben de yiyebilirim" diye konuştu.





Acı pul biberi günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline getiren Özsercan, farklı yiyecek ve içecekleri bu alışkanlığıyla tüketmeye devam ediyor.