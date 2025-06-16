İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Her türlü saldırıya aynı düzeyde karşılık vereceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Savaşın tırmandırılmasını istemediklerini söyleyen Pezeşkiyan "İran'a her türlü saldırganlığa pişman edici karşılık vereceğiz" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan X hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi verdi.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.
İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.