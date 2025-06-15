Kassam’dan İsrail’e şok saldırı: Magen’i 'Rücum' roketleriyle vurdu

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'i roketlerle vurdu.
İzzeddin el-Kassam Tugayları, terör devleti İsrail'in Magen yerleşim yerine 114 mm'lik kısa menzilli "Rucûm" roketleriyle hava saldırısı düzenledi. Kassam Tugayları yayınladığı görselli mesaj da ise “Yemin ederiz ki yakında kapınızı çalacağız” ifadelerine yer verdi.
İsrail ile İran arasında tansiyon yükseldi. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Magen yerleşim birimine yönelik roketli saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Kassam'dan yapılan açıklamada, İsrail'in Magen yerleşim yerinin "Rucum" isimli 114 mm'lik kısa menzilli roketlerle hedef alındığı belirtildi.
"YAKINDA KAPINIZI ÇALACAĞIZ!"
"YAKINDA KAPINIZI ÇALACAĞIZ!"
Kassam Tugayları yayınladığı görselli mesaj da ise “Yemin ederiz ki yakında kapınızı çalacağız.” ifadelerine yer verdi
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