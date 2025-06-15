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İsrail ordusu, Gazze'de bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze'de bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

10:2815/06/2025, Pazar
AA
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölen askerlerin sayısı 867'ye yükseldi.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölen askerlerin sayısı 867'ye yükseldi.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü bildirdi. İsrail ordusunun "ismi açıklanmasına izin verilenler" başlığıyla paylaştığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölen askerlerin sayısı 867'ye yükseldi.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda, Kfir Tugayı'na bağlı Şimşon Taburu'nda görevli 21 yaşındaki yedek asker Noam Shemesh'in öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Şimşon Taburu'nda tim komutanı olarak görev yapan Shemesh'in 14 Haziran 2025'te Han Yunus çevresinde çıkan çatışmalarda öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun "ismi açıklanmasına izin verilenler" başlığıyla paylaştığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölen askerlerin sayısı 867'ye yükseldi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde 27 Ekim 2023'ten beri de kara saldırıları düzenliyor.

Gazze'yi karadan işgale girişen İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

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