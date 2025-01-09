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Gazze'de ikisi üst rütbeli üç İsrail askeri öldü

Gazze'de ikisi üst rütbeli üç İsrail askeri öldü

00:479/01/2025, Perşembe
AA
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Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 396'ya yükseldi. (Foto: Arşiv)
Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 396'ya yükseldi. (Foto: Arşiv)

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren İsrail, kayıplar vermeye de devam ediyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sıkı kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmalarda ikisi başçavuş rütbesinde olan üç askerin öldüğü bildirildi.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sıkı kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan
Beyt Hanun
'da çıkan çatışmalarda 3 İsrail askerinin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ölen askerlerden ikisinin başçavuş rütbesinde olduğu belirtilirken, aynı çatışmada, aralarında durumu ağır olan bir subayın bulunduğu üç İsrail askerinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Ölen İsrail askeri sayısı 400'e yaklaştı

​​​​​​​​​​​​​​Kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana
Gazze Şeridi
'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 396'ya yükseldi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı da 831 oldu.​​​​​​​



#Beyt Hanun
#Gazze Şeridi
#İsrail

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