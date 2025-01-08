Bebeği enfeksiyondan öldü: İsrail hamile kadının üzerine köpek saldı

Terör devleti İsrail Gazze’de katliamlarını aralıksız sürdürürken, işgalci gücün Han Yunus’ta gerçekleştirdiği bir saldırıda, eğitimli köpeği hamile bir kadına saldırttığı ortaya çıktı. Middle East Eye’ın haberine göre Filistinli hamile bir kadın olan Tahrir Hüsnü el-Aryan’ın hayatı, İsrail saldırısı sonrası yerle bir oldu. 34 yaşındaki kadın, İsrail askerlerinin eğitimli köpeği üzerine saldığını, köpeğin kendisinin uyluk kısmını ısırarak parçaladığını ve bu saldırı sonrası çocuğunu kaybettiğini ifade etti.

ÖNCE BOMBALADILAR SONRA BASTILAR

Üç çocuk annesi el-Aryan, 24 Ekim 2024'te İsrail askerlerinin Han Yunus’taki El-Manara Mahallesi’ni işgal ettiğini belirtti. Filistinli kadın, baskınlar sırasında kocası ve çocuklarıyla birlikte evdeydi. "Birdenbire bölgeyi füzelerle bombalamaya başladılar ve işaret fişekleri gökyüzünü aydınlattı" diyen El-Aryan, binadan çıkamadıklarını, alt kattaki kayınbiraderinin dairesine sığındıklarını söyledi.

DİŞLERİNİ GEÇİRİP SÜRÜKLEDİ

İnsansız hava araçlarının kendilerini hedef almasından korktukları için banyoda karanlıkta toplu şekilde beklediklerini ifade eden el-Aryan, “Sonra merdivenlerden yukarı çıktıklarını duyduk. Köpeğin hırıltısını işittim. Sonra evin içi birden aydınlandı. Kafasında fener olan bir köpek evin odalarını geziyordu” dedi. Köpeğin banyondan içeri daldığını ve kapıyı kapayamadıklarını belirten El-Aryan, “İlk başta göremedim ama sonra dişlerini sağ uyluğuma geçirdiğini, pençeleriyle beni tırmalarken bastırdığını hissettim. Kocam ve diğerleri köpeği ayırmaya çalıştılar ama başaramadılar. Beni koridorda sürükledi etimi kopardı” diye konuştu.

YARALI HALDE YERDE KALDIM

Saldırıdan sonra askerler Aryan’ın dairesini askeri üsse çevirdiler. Komşularını içeri aldılar, erkekleri kadınlardan ayırdılar ve sorguladılar. Arian'ın kocası da dahil olmak üzere bazı erkekler gözaltına alındı. Askerlerin yaralı ve baygın olmasını umursamadığını belirten Aryan, "Hâlâ banyo zemininde yatıyordum, yaralı bacağımı hareket ettiremiyordum ve şok ve korkudan donup

kalmıştım" dedi.

Korkudan evden çıkamadı

Ordunun saatler sonra çekildiğini belirten kadın, korkudan bir süre evden çıkamadığını ifade etti. “Dışarıdayken bizi bombalayacaklarından korkuyordum" diye konuştu. Olaydan bir hafta sonra doğuma giren Filistinli kadın El-Aryan, "Yoğun bakıma alındım. Doktorlar bana ameliyatın son derece zor geçtiğini ve oğlumun durumunun kritik olduğunu söylediler. Hayatta kalma şansının enfeksiyon ve uyluğumdaki yara nedeniyle çok az olduğunu, dua etmemiz gerektiğini belirttiler. Birkaç gün sonra bebeğimi kaybettim” dedi.

İşgalci soykırımı aralıksız sürdürüyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 885'e, yaralı sayısının da 109 bin 196'ya yükseldiği bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 3 katliamda 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 57 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekiplerinin enkaz altındaki cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Ebu Safiyye için avukata izin vermedi

İşgalci İsrail ve en büyük müttefiki ABD, bir yandan ateşkes çabalarını yokuşa sürerken diğer yandan bölgesel müttefikleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Gazze'yi dizayn etmeye çalışıyor. Reuters'in verdiği bilgiye göre, İsrail ve ABD, Gazze'de "Reformdan geçmiş yeni hükümet kurulana kadar geçici bir hükümetin oluşturulması çalışmalarına BAE'nin de katılması konusunda anlaştı." Habere göre İsrail ordusu Gazze'den çekilince bu hükümet devreye girecek.







