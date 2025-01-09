İşgal altındaki Batı Şeria'da 3 İsraillinin öldüğü saldırıyı Kassam Tugayları üstlendi

Kassam Tugayları tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Kudüs Seriyyeleri ve Aksa Şehitleri Tugayları ile, geçen pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Finduk beldesinde düzenlenen silahlı saldırının sorumluluğunu üstleniyoruz. Savaşçılar 3 siyonisti öldürdü ve üslerine güvenli şekilde döndü." ifadesine yer verildi.