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İşgal altındaki Batı Şeria'da 3 İsraillinin öldüğü saldırıyı Kassam Tugayları üstlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'da 3 İsraillinin öldüğü saldırıyı Kassam Tugayları üstlendi

07:349/01/2025, Perşembe
AA
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İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde 3 İsraillinin öldüğü saldırıyı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üstlendi. Kassam Tugayları, saldırının "Kudüs Seriyyeleri ve Aksa Şehitleri Tugayları" ile gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Kudüs Seriyyeleri ve Aksa Şehitleri Tugayları ile, geçen pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Finduk beldesinde düzenlenen silahlı saldırının sorumluluğunu üstleniyoruz. Savaşçılar 3 siyonisti öldürdü ve üslerine güvenli şekilde döndü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da devam eden katliamlarına yanıt olarak gelecek sonraki ortak saldırıların, direniş grupları arasındaki bağlılığın en anlamlı mesajı olacağı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya kentine bağlı Finduk beldesi yakınında pazartesi günü, İsraillileri taşıyan otobüs ile araçlara ateş açılması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Açılan ateş sonucu yaralananlar olduğu, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kaçtığı ifade edilmişti.



#Kassam Tugayları
#İsrail
#Filistin

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