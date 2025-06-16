İsrail-İran çatışması derinleşirken Trump'tan dikkat çeken hamle: G7 açıklamasını imzalamadı

Donald Trump.
İsrail-İran çatışmaları derinleşirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. G7'nin İsrail'e destek ve İran'a uyarı içeren bildirisine ABD Başkanı Donald Trump imza atmadı.
Terör devleti İsrail ve İran arasında çatışma giderek şiddetlenirken önemli bir gelişme yaşandı.
Trump imzalamadı
Trump imzalamadı
Kanada'nın ev sahipliğinde toplanan G7 ülkelerinin İran-İsrail gerilimine dair taslak bildirgesi basına yansıdı.
ABD Başkanı
Donald Trump
'ın İran-İsrail savaşına yönelik G7 açıklamasını imzalamadığı bildirildi.
G7 taslak metninde
"İsrail'in kendini savunma hakkı var"
denildi. İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağının belirtildiği bildirgede Tahran yönetiminin nükleer müzakerelerde esnek olması istendi.
G7 ülkeleri, İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin hazırladıkları ortak açıklama taslağında, taraflara çatışmayı tırmandırmama çağrısında da bulundu.
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