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Yapanı pişman edecek bir cezası var: Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçağa lazer ışığı tutuldu

Yapanı pişman edecek bir cezası var: Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçağa lazer ışığı tutuldu

09:1517/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
DHA
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Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçağa kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından lazer tutuldu. Pilotun hava trafik kontrolörüne, "Lazer tutuldu. Maltepe-Kartal arasında yeşil renkli lazer" şeklinde yaptığı şikayet telsiz kayıtlarına girdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Pegasus Havayolları'na ait Airbus A321 tipi uçağa kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yeşil renkli lazer tutuldu. İniş yaklaşması sırasında uçağın sistemlerini etkileyen lazer hakkında pilot, telsiz üzerinde hava trafik kontrol kulesine bilgi verdi. Pilot ile Hava Trafik Kontrolörü arasında geçen görüşme, telsiz kayıtlarına yansıdı. Görüşmede uçağın pilotu, "Lazer tutuldu. Maltepe-Kartal arasında, yeşil renkli lazer, bizim solumuzda kaldı" şeklinde bilgi verdi. Hava trafik kontrolörleri de durumu rapor ederek emniyet görevlilerine bildirdi.


CEZASI 131 BİN 176 LİRA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan idari para cezalarına göre, 'Uçuş emniyetini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutulması', 'Uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması' gibi suçları işleyenlere 131 bin 176 lira idari para cezası kesiliyor. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Delta Havayolları'na ait bir uçağa lazer tutan ve birçok kez bu suçu işlediği tespit edilen bir kişinin hapis cezasına çarptırıldığı biliniyor.



#sabiha gökçen
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