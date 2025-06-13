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Pegasus'tan dev kampanya: Uçak biletleri 1 TL'den satılacak

Pegasus'tan dev kampanya: Uçak biletleri 1 TL'den satılacak

10:2413/06/2025, Cuma
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Tatil planlarını erkenden şekillendirmek isteyenlere sevindirici haber! Yapı Kredi ile Pegasus’un ortaklaşa başlattığı özel kampanya sayesinde, uçak biletleri sadece 1 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanyanın tüm ayrıntıları ise belli oldu…

Pegasus
’tan tatil planları yapan seyahatseverlere müjde geldi.

30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olanlar Pegasus’tan
1 TL’ye yurt içi uçak bileti
satın alabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin PGSYKB1 kodunu kullanarak Yapı Kredi Mobil uygulamasından müşteri olmaları gerekiyor.


Ardından Pegasus’un resmi web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Yapı Kredi kredi kartı ile yapılan bilet alımlarında yurt içi uçuşlar sadece 1 TL’ye geliyor.


1 TL uçak bileti kampanyasını şartları neler?


Kampanya kapsamında sadece 1 Mayıs – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında tek seferde 3.001 TL’ye kadar Pegasus’ta Yapı Kredi kredi kartı ile harcama yapan yeni müşteriler faydalanabilecek.


Kampanyaya katılım için PGSYKB1 kodunun Yapı Kredi Mobil uygulamasındaki müşteri olma adımında mutlaka girilmesi gerekiyor. Ayrıca, daha önce Yapı Kredi’de hesabı veya kredi kartı bulunanlar bu kampanyadan yararlanamıyor.


15 Haziran'a kadar aktif olması gerekiyor


Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olan ve bireysel kredi kartı başvurusunda bulunanlar ise kart başvurularının onaylanıp aktif hale gelmesi şartıyla kampanyaya dahil olabiliyor. Kampanya için 15 Haziran’a kadar kartın aktif olması gerekiyor.


Müşteriler Pegasus’un resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden satın aldıkları 3.001 TL ve altındaki yurt içi uçak bileti ve ek hizmetler için, harcamanın 1 TL eksiği tutarında indirim kazanacak. 3.001 TL ve üzeri harcamalarda ise en fazla 3.000 TL indirim Yapı Kredi kredi kartına yüklenecek.

Alışverişlerin kampanya bitiş tarihi olan 30 Haziran 2025’e kadar tamamlanması gerekiyor. Kazanılan indirim 15 Temmuz 2025’e kadar kartlara yansıtılacak.


Uçak biletinin iade edilmesi durumunda ise indirim geri alınacak.




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