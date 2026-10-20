Gram altını frenleyen 4 kritik neden belli oldu: Beklenen yükseliş neden gelmiyor? Uzman isimden yatırımcıyı ters köşe yapacak yıl sonu tahmini
Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler, güvenli liman olarak görülen altının fiyatlaması üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Yeni haftaya satış baskısıyla başlayan ons altın, 4 bin 190 dolar seviyelerine kadar çıksa da gelen kâr satışlarıyla yönünü aşağı çevirdi ve 4 bin 140 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Spot piyasada gram altın ise güne 6 bin 600 TL seviyelerinden başlarken, ekim ayının büyük bir bölümü geride kalmasına rağmen aylık bazda yalnızca yüzde 0,8 oranında getiri sağlayarak durgun bir tablo çizdi. Uzmanlar, altındaki kısa vadeli geri çekilmeleri ve bu kararsız seyri dört temel nedene bağlıyor.
Milyonlarca yatırımcı "Gram altın neden yükselmiyor?" sorusuna endişeyle yanıt ararken, fiyatları baskılayan 4 kritik neden gün yüzüne çıktı. Peki, altındaki bu sıkışık seyir ne kadar daha sürecek, uzmanların yıl sonu tahmini ne yönde ve şu an altın almak için doğru zaman mı? İşte altın piyasasının perde arkasında yaşananlar ve uzman isimden yatırımcıların yolunu aydınlatacak o kritik uyarılar...
Tahvil Getirileri ve Fed Beklentileri altının cazibesini etkiliyor
Altın fiyatlarını frenleyen unsurların başında, ABD tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketlilik geliyor. Yüzde 5 sınırına kadar inen 10 yıllık tahvil faizinin yeniden yüzde 5,10 seviyesini aşması ve dolar endeksinin 102 seviyelerinde güçlü kalması, faiz getirisi olmayan altının elde tutulma maliyetini artırıyor. Öte yandan ABD cephesinde eylül ayı enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,7 artış göstermesi piyasaların odak noktası oldu. Üretici fiyatlarındaki yüzde 6,3'lük yükselişin maliyet baskılarına işaret etmesiyle, piyasalar ekim ayında faizlerin sabit kalmasını beklese de aralık ayında yeni bir faiz artırımı ihtimalini güçlü görüyor. Bu beklenti silsilesi sarı metal üzerindeki baskıyı derinleştiriyor.
Teknoloji hisselerine yöneliş ve petrol piyasasının neden olduğu endişe
Geçtiğimiz haftalarda satışlara maruz kalan teknoloji hisselerinin yeni haftaya pozitif bir ivmeyle başlaması, altının güvenli liman talebini zayıflatan bir diğer önemli etken oldu. Nasdaq endeksinin yüzde 1,1 oranında değer kazanmasıyla yatırımcıların bir kısmı savunmacı varlıklar yerine hisse senetlerine yöneldi. Bununla birlikte petrol fiyatlarının 110 dolar sınırına yakın seyretmesi küresel piyasalarda enflasyon ve faiz riskini sıcak tutuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırıları, Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki çatışmalar ile Ukrayna-Rusya hattında enerji tesislerinin hedef alınması arz güvenliği endişelerini tetikliyor. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu besleyerek faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasına neden olabileceği endişesi, altının yükselişini engelliyor.
Uzman isimden kritik yıl sonu ve gelecek tahminleri
Altın piyasasındaki bu sıkışık seyrin ne kadar süreceği merak konusu olurken, CNN Türk muhabiri İlayda Karaca'nın sorularını yanıtlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, sürece dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen röportajda piyasaların bu haftaya veri açısından oldukça sakin başladığını belirten Sarı, 26-27 Ekim tarihlerindeki Fed toplantısından bir değişiklik beklenmediğini ancak şubat ayına kadar piyasanın bir faiz artırımı öngördüğünü ifade etti.
Son çeyreğin piyasalar için kritik olduğuna değinen Sarı, ons altında 4 bin 500 ile 4 bin 600 dolar seviyelerinin direnç olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı. İlerleyen aylarda ons fiyatının 4 bin doların altına gelebileceğini, bunun yıl sonundan sonra da gerçekleşebileceğini dile getirdi.
Petrol fiyatlarının gidişatından endişe duyduğunu belirten uzman isim, Orta Doğu'daki gelişmelerin tüm dünyanın hassas noktası olduğuna dikkat çekerek, petrolde yaşanacak yükselişlerin ons altını baskılayabileceğini söyledi.
Yatırımcılar için fırsat penceresi ve uzun vade uyarısı
Altın yatırımcısının yakın vadede bir süre daha bekletici gelişmelerin içerisinde olacağını ifade eden Şirin Sarı, 2027 yılının haziran ayından sonra altında yeniden hareketlenmeler görülebileceğine işaret etti.
Olası bir yükseliş senaryosunda ons altının 4 bin 500 - 4 bin 600 dolar bandına gelmesi halinde, iç piyasada gram altının yeniden 7 bin 200 ile 7 bin 300 TL seviyelerine çıkabileceğini belirtti.
Bu seviyelerin, nakde dönmek isteyen ihtiyaç sahipleri için bir fırsat olabileceğini hatırlatan Sarı, orta ve uzun vadeli yatırımcıları bu süreçten ayrı tutmak gerektiğini vurguladı. Sarı, altının zaten uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunun altını çizerek, önümüzdeki 2 ila 4 yıl bekleyecek olan yatırımcıların bu kısa vadeli hareketlerden etkilenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.