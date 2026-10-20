Gram altını frenleyen 4 kritik neden belli oldu: Beklenen yükseliş neden gelmiyor? Uzman isimden yatırımcıyı ters köşe yapacak yıl sonu tahmini

Milyonlarca yatırımcı "Gram altın neden yükselmiyor?" sorusuna endişeyle yanıt ararken, fiyatları baskılayan 4 kritik neden gün yüzüne çıktı. Peki, altındaki bu sıkışık seyir ne kadar daha sürecek, uzmanların yıl sonu tahmini ne yönde ve şu an altın almak için doğru zaman mı? İşte altın piyasasının perde arkasında yaşananlar ve uzman isimden yatırımcıların yolunu aydınlatacak o kritik uyarılar...