Doğrudan satış sektörü mercek altında: Ticaret Bakanlığı'ndan ilk kapsamlı düzenleme

Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemlerinin güvenilir, adil ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması amacıyla hazırlanan "Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı"nın kamuoyu ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldığını bildirdi.
Ticaret Bakanlığı, Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik taslağının kamuoyu ve ilgili kurumların görüşüne açıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, doğrudan satış sistemlerine yönelik önemli bir adım atıldığı ifade edildi.
Açıklamada, doğrudan satış sistemlerinin, zaman zaman piramit yapı benzeri yasa dışı oluşumlara zemin hazırlayabildiği ve bu durumun tüketici mağduriyetlerine yol açarken sektörün güvenilirliğini de zedelediği kaydedildi.
Doğrudan satış sektörüne yönelik ilk kapsamlı düzenleme
Açıklamada, Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik taslağının doğrudan satış sektörüne yönelik ilk kapsamlı düzenleme olduğuna dikkati çekildi.
Taslak yönetmelikteki temel başlıklara yer verilen açıklamada, tüketicilerin sahip olduğu haklar, doğrudan satış şirketlerinin tabi olacağı ilke ve esaslar, Bakanlık tarafından verilecek yetki belgesi ile doğrudan satış şirketlerinin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, doğrudan satış sistemleriyle yasa dışı piramit yapılar arasındaki farkların objektif kriterlerle belirlenmesi hususlarının düzenlemede bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: