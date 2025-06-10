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Ticaret Bakanlığı duyurdu: 26 milyar liralık kaçakçılığa gümrük freni

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 26 milyar liralık kaçakçılığa gümrük freni

08:5510/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Gümrük Muhafaza ekipleri geçit vermiyor.
Gümrük Muhafaza ekipleri geçit vermiyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen farklı operasyonlarda toplam 26 milyar 449 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, kaçakçılıkla mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Ocak-Mayıs döneminde yürütülen 3 bin 81 operasyonda toplam 26 milyar 449 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mayıs ayında tarihi seviyede yakalama

2025 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda ise, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 140 artışla 9 milyar 903 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milyonlarca liralık kaçak eşyalara el konuldu

Yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyalar şöyle:

  • •⁠ ⁠3,8 ton uyuşturucu madde,
  • •⁠ ⁠4 milyon 858 bin adet tekstil malzemesi,
  • •⁠ ⁠2 milyon 112 bin adet çeşitli eşya,
  • •⁠ ⁠182 adet lüks araç, başta olmak üzere; canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden tekstil ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi.

#Ticaret Bakanlığı
#Gümrük Muhafaza
#kaçakçılık
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