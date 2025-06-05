12,5 ton kaçak alkol Ticaret Bakanlığı tarafından ele geçirildi

ATS cihazı takılı tırdan bu cihazın söküldüğüne ilişkin bildirim alınması üzerine, Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle koordineli operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada, " Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda yapılan kontrollerde, tırda yaklaşık 12,5 ton (23 bin 694 şişe) kaçak içki tespit edildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirlendi. Operasyonda kaçak içkilere ve ilgili araca el konuldu." ifadeleri kullanıldı.