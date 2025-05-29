Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara'da 3 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Ankara'da 3 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi

12:0029/05/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Ankara'da 3 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Ankara'da 3 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Ankara'da durdurulan iki araçta piyasa değeri 3 milyon liranın üzerinde 3 bin 70 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin ve Adana üzerinden Ankara'ya çok sayıda kaçak elektronik sigara getirileceği bilgisini üzerine harekete geçti. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından plakası belirlenen 2 aracı Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde durduran polis, araçlarda piyasa değeri 3 milyon liranın üzerinde 3 bin 70 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

#Kaçak sigara
#Elektronik sigara
#Sigara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kıvanç Zaimler kimdir? Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler’in hayatı