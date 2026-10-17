16:00, 17/10/2026, Cumartesi
Merzifon’dan kutsal topraklara motosikletle umre yolculuğu: Türk denince akan sular duruyor
Amasya’nın Merzifon ilçesinde esnaflık yapan 24 yaşındaki Osman Raşid Yüksel, iş yerini 2 haftalığına arkadaşına emanet ederek umre ziyareti için motosikletiyle yola çıktı. Suriye ve Ürdün güzergahı üzerinden 4 günde Suudi Arabistan’a ulaşan genç seyyah, gidiş-dönüş toplam 6 bin kilometreden fazla yol katetti.
Yolculuk boyunca büyük bir misafirperverlikle karşılaştığını belirten Yüksel, Suudi Arabistan’daki izlenimlerini şu sözlerle aktardı:
"Suudi Arabistan’da elimi cebime atamadım, sadece benzin parası ödedim diyebilirim. Türk olduğumuzu duyan herkes bizi davet etti. Türk denince Suudi Arabistan’da akan sular duruyor; Türkleri çok seviyorlar."
Kutsal topraklarda Osmanlı mirasının ve Türkiye sevgisinin canlı olduğunu vurgulayan Yüksel, Mekke’de yaşadığı temasları şöyle anlattı:
"Bizi görenler Osmanlı’dan söz ediyor, padişahların isimlerini sayanlarla karşılaştım. Türk dizilerini yakından takip ediyorlar ve Cumhurbaşkanımız için dua ediyorlar. Bir dahaki sefere kalabalık bir motosiklet grubuyla gitmeyi hedefliyorum."