Bakırköy’de LNG yüklü tanker yan yattı: Yol trafiğe kapatıldı
İstanbul Bakırköy’de virajı alamayan LNG yüklü tanker devrilerek yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, tankerin dolu olması nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı.
TANKER VİRAJDA DEVRİLDİ
Kaza, sabah saatlerinde Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, LNG yüklü tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri de yönlendirildi.
ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
LNG yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yolu ulaşıma kapatırken, bölgede araç geçişine izin verilmedi. Yan yatan tanker, olay yerindeki ekipler tarafından görüntülendi. Tankerin kaldırılması ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.