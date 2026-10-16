Bakan Kurum Ayazağa'da yaptığı inceleme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesini paylaştı

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve ardından meydana gelen sel felaketinin izlerini silmek için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinden en çok etkilenen noktalardan biri olan Sarıyer’e bağlı Ayazağa Mahallesi’ne giderek sahadaki incelemeleri yerinde denetledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFETZEDELERE SESLENDİ

İncelemelerin ardından Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak bölgedeki son durum, yürütülen tahliye işlemleri ve ekiplerin sahada sürdürdüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Görüşme sırasında telefonu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki afetzede vatandaşlara hitap ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda gerek bakanlarımız gerek valimiz hep birlikte afet bölgesindeler. Çalışıyoruz ve bir an önce de bu afetten inşallah kurtulacağız."

"DEVLET TÜM GÜCÜYLE VATANDAŞLARIN YANINDADIR"

Saha ziyaretinin ve gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Murat Kurum, devletin tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi: